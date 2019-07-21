Умаг, , 07:34 — REGNUM

Теннисный дуэт в составе голландец Робин Хасе и австриец Филип Освальд стал победителем теннисного турнира в Умаге в парном разряде.

Теннис (cc) gefun

В финальной схватке им удалось переиграть полностью австрийский дуэт в составе Оливер Марах и Юрген Мельцер со счетом 7/5, 6/7(2), 14:12.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время победители трижды подали навылет, дважды ошиблись при подаче и смогли реализовать два брейк-пойнта. Их оппоненты подали навылет один раз, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт.

Отметим, это шестой трофей в парном разряде для Хасе и девятый для Освальда. За победу в турнире спортсмены получили 29,650 долларов призовых и 250 очков рейтинга.