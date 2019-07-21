Шарлотт, США, , 07:19 — REGNUM

Футбольный лондонский клуб «Арсенал» разгромил флорентийскую команду «Фиорентина» в матче Международного кубка чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала».

Главным героем встречи стал форвард лондонской команды Эдвард Нкетиа, который оформил в матче дубль, поразив ворота соперника на 15-й и 65-й минутах. Еще один мяч записал на свой счет его коллега по команде полузащитник Джозеф Уилок, отличившийся на 89-й минуте.

Отметим, в следующем матче лондонский «Арсенал» 24 июля сыграет с мадридским «Реалом», а «Фиорентина» 25 июля встретится с «Бенфикой»