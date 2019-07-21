Лондон, , 07:20 — REGNUM

Британский боксёр Диллиан Уайт победил представителя Колумбии Оскара Риваса в титульном бою за звание временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой проходил в рамках вечера бокса в Лондоне.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Британец выиграл двенадцатираундовый бой несмотря на то, что в девятом получил тяжелый нокдаун от точного апперкота Риваса. В итоге все три судьи единогласным решением отдали победу Уайту со счетом 116:111, 115:112, 115:112.

Отметим, после этой победы Диллиан Уайт получил право на бой за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе, действующим обладателем которого является американский боксер Деонтей Уайлдер.

Также отметим, это поражение стало первым для Риваса в его 27 боях. Для Уайта это 26-я победа при одном поражении.