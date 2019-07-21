Хьюстон, США, , 07:33 — REGNUM

Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» уверенно переиграл мадридскую команду «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Игра состоялась на поле стадиона «NRG-стэдиум» в Хьюстоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.

Счет в мачте открыл французский полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо, на 15-й минуте поразивший ворота соперника и на перерыв команды ушли при счете 1:0.

Во втором тайме польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски на 67-й минуте удвоил преимущество своей команды, а через 2 минуты его коллега по клубу нападающий Серж Гнабри довел его до 3:0.

Затем, на 81-й минуте, с поля был удален голкипер «Баварии» Свен Ульрайх и на 85-й минуте мадридцам удалось отыграть один мяч усилиями бразильского форварда Родриго, забившего гол со штрафного удара.

Отметим, это первый матч «Реала» на турнире. В следующем мачте «Реал» сыграет с лондонской командой «Арсенал» 24 июля, а «Бавария» в этот же день встретится с «Миланом».