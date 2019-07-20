Самара, , 21:07 — REGNUM

Самарский клуб «Крылья Советов» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 20 июля на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:3.

В составе победителей голевыми действиями отметились Сергей Ткачёв, Эванс Кангва и Александру Тудорие. У проигравших мячи забили Александр Соболев и Тарас Бурлак.

Таким образом, после двух матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» имеет в активе 4 очка, самарский клуб «Крылья Советов» — 3 балла.

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