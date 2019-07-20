Кванджу, Южная Корея, , 15:44 — REGNUM

Российская сборная команда по синхронному плаванию стала победительницей в произвольной комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

В составе российской команды выступали Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина.

Их выступление под названием «Половецкие пляски» позволило набрать 98 баллов, что стало победным результатом. Второе место заняла команда Китая с результатом 96, 5667 балла, третье — у сборной Украины, набравшей 94, 5333 балла.

Отметим, в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта лидирует сборная Китая, в активе которой 12 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая награда. Сборная России на втором месте с 9 золотыми и 4 серебряными медалями.