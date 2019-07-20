Шанхай, Китай, , 15:27 — REGNUM

Футбольный клуб «Ньюкасл» обыграл команду «Вест Хэм» в матче за третье место на турнире Asia Trophy by Premier League, проходящем в Шанхае.

Игра проходила на поле шанхайского стадиона «Гонгку» и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

Автором единственного в матче гола стал японский форвард «Ньюкасла» Йосинори Муто, точным ударом отправивший мяч в ворота соперника после передачи защитника Джейми Стерри.

Напомним, Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, проводящийся в Азии раз в два года. В нем участвуют четыре команды английской премьер-лиги. Действующим победителем турнира является клуб «Ливерпуль», обыгравший команду «Лестер» со счетом 2:1.