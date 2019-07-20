Владивосток, 20 июля 2019, 14:51 — REGNUM
Ангарский хоккейный клуб высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ермак» переиграл владивостокскую команду КХЛ «Адмирал» в товарищеском матче.
Игра прошла на льду владивостокской «Фетисов-Арены» и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей оформил дубль нападающий Матвей Тымченко, отличившийся на 21-й и 30-й минуте игры.
У их оппонентов единственная шайба на счету форварда Дениса Вихарева (56-я).
Напомним, новый сезон 2019/20 начнется в Континентальной хоккейной лиге 1 сентября.