Париж, , 14:48 — REGNUM

Бразильский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не полетел со своей с командой на товарищеский матч с командой «Нюрнберг».

Это следует из списка из 23 футболистов, отправившихся на матч с «Нюрнбергом», опубликованном в официальном Twitter команды. В этом списке не значится фамилия 27-летнего бразильца.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Неймара в каталонский клуб «Барселона.

Напомним, товарищеский матч между командами «ПСЖ» и «Нюрнберг» состоится 20 июля в Нюрнберге и начнется в 19:30 мск.