Париж, 20 июля 2019, 14:48 — REGNUM
Бразильский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не полетел со своей с командой на товарищеский матч с командой «Нюрнберг».
Это следует из списка из 23 футболистов, отправившихся на матч с «Нюрнбергом», опубликованном в официальном Twitter команды. В этом списке не значится фамилия 27-летнего бразильца.
Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Неймара в каталонский клуб «Барселона.
Напомним, товарищеский матч между командами «ПСЖ» и «Нюрнберг» состоится 20 июля в Нюрнберге и начнется в 19:30 мск.