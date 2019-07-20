Леверкузен, Германия, , 14:48 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» заинтересовался полузащитником немецкой команды из Леверкузена «Байер» Каем Хаверцем, сообщает 20 июля El Mundo Deportivo.

По данным источника, в каталонском клубе заинтересовались 20-летним футболистом после его успешного выступления в нынешнем сезоне, однако в «Байере» на сегодняшний день хотели бы сохранить его как минимум на один сезон.

Отметим, Кай Хаверц является воспитанником «Байера» и в нынешнем сезоне сыграл в 34 матчах немецкой Бундеслиги, отметившись в них 17 голами (3 — с пенальти) и 7 голевыми пасами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года