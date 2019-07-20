Севилья, Испания, , 13:26 — REGNUM

Аргентинский полузащитник севильского клуба «Бетис» Ло Сельсо Джованни попал в сферу интересов лондонской команды «Тотенхэм», сообщает 20 июля El Transistor.

По данным источника, руководство лондонской команды может предложить «Бетису» за 23-летнего футболиста до 68 млн евро.

Отметим, Ло Сельсо Джовании перешел в 2016 году в команду «Пари Сен-Жермен» и сначала продолжил выступать на правах аренды в Аргентине. В 2018 году был арендован, а в апреле текущего года выкуплен «Бетисом» и в минувшем сезоне выступил в 46 матчах за клуб. В них он забил 16 мячей и отдал 6 голевых пасов.