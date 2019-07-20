Красноярск, , 13:21 — REGNUM

Футбольный волгоградский клуб «Ротор» нанес поражение с разгромным счетом красноярской команде «Енисей» в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась разгромом хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Олег Алейник (38-я минута), удачно реализовавший пенальти Мухаммад Султонов (71-я) и Владимир Лобкарев, забивший гол в скомпенсированное время матча.

Отметим, по итогам матча «Ротор» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 9 очкам в активе. «Енисей» с 3 очками на одиннадцатом месте.