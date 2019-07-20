Красноярск, 20 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Футбольный волгоградский клуб «Ротор» нанес поражение с разгромным счетом красноярской команде «Енисей» в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась разгромом хозяев со счетом 3:0.
Голами в составе победителей отметились полузащитники Олег Алейник (38-я минута), удачно реализовавший пенальти Мухаммад Султонов (71-я) и Владимир Лобкарев, забивший гол в скомпенсированное время матча.
Отметим, по итогам матча «Ротор» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 9 очкам в активе. «Енисей» с 3 очками на одиннадцатом месте.