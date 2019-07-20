Хабаровск, , 13:17 — REGNUM

Футбольный клуб «Торпедо Москва» обыграл команду «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тур Футбольной национальной лиги.

Игра состоялась на стадионе имени Ленина в Хабаровске и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий «Торпедо» Иван Сергеев.

Также примечательно, что в мачте было показано 9 желтых карточек, из которых 6 получили представители хозяев и 3 — гости.

Отметим, по итогам матча московское «Торпедо» выиграло во всех трех первых турах ФНЛ и с 9 очками находится на третьем месте турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» с 3 очками на 14-м месте.