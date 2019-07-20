Милан, Италия, , 12:26 — REGNUM

Португальский нападающий футбольного клуба «Милан» Андре Силва может перейти в состав команды «Монако», сообщает 20 июля «Спорт-экспресс».

Андре Силва (cc) Дмитрий Садовников

По данным источника, генеральный директор и вице-президент «Монако» Олег Петров направился в Италию для проведения переговоров о возможности приобретения 23-летнего футболиста.

Отметим, минувший сезон Андре Силва провел на правах аренды в команде «Севилья», за которую сыграл в 40 матчах и забил в них 11 мячей. Его текущий контракт с «Миланом» рассчитан до 2022 года.