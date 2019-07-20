Рим, , 12:25 — REGNUM

Футбольный клуб «Рома» и миланская команда «Интер» не могут договориться о цене на боснийского форварда «Ромы» Эдина Джеко, сообщает 20 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Интер» готов заплатить за 33-летнего боснийца 12 млн евро, в то время как «Рома» настаивает на его цене в 20 млн евро. При этом у римской команды в настоящее время нет никого на место нападающего, что также осложняет переговоры двух команд.

Отметим, ранее сообщалось, что в переходе Эдина Джеко заинтересован лично главный тренер «Интера» Антонио Конте. В минувшем сезоне Эдин Джеко сыграл за «Рому» в 33 матчах серии А итальянского чемпионата и отметился в них 9 голами и 7 результативными передачами.