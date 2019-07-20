Владивосток, , 12:24 — REGNUM

Футбольный владивостокский клуб «Луч» и команда «Томь» не выявили победителя в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Первый тайм прошел без удачных штурмов ворот. Затем, во втором, хавбек гостей Максим Казанков на 69-й минуте открыл счет в матче, а на 73-й минуте нападающий хозяев Руслан Гордиенко его сравнял.

Отметим, по итогам трех туров ФНЛ клуб «Томь» набрал 7 очков и находится на втором месте турнирной таблицы. «Луч» с 4 очками на девятой позиции.