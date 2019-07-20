Торонто, Канада, , 11:31 — REGNUM

Нападающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Костас Адетокунбо может в ближайшее время перейти в команду «Торонто Рэпторз», сообщает 20 июля Eurohoops.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Даллас» выставил кандидатуру игрока на драфт отказов.

Отметим, Костас Адетокунбо является родным братом нападающего «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, ставшего самым лучшим игроком регулярного чемпионата НБА прошлого сезона.

Напомним, в завершившемся сезоне Костас Адетокунбо провел два матча в составе «Далласа» и, проводя в среднем по 5,5 минут на паркете, набирал по 1,0 очка и делал по 0,5 подбора.