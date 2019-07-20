Ливерпуль, Великобритания, , 11:28 — REGNUM

Главный тренер футбольной команды «Ливерпуль» Юрген Клопп считает, что дортмундский клуб «Боруссия» лучше физически подготовлен и поэтому победил его подопечных. Его слова приводит 20 июля официальный сайт «Ливерпуля».

"Было много хороших отрезков в нашем исполнении. Но видно, что «Боруссия» сейчас лучше подготовлена», — приводит пресс-служба ливерпульской команды слова Клоппа.

Также немецкий специалист, отметил, что несмотря ни на что, он увидел много хорошего и что он не понял, как его команда пропустила третий мяч.

«Мы смогли забить два хороших мяча», — заключил Юрген Клопп.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 июля, дортмундская команда «Боруссия» нанесла поражение команде «Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 3:2.