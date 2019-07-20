Париж, , 11:27 — REGNUM

Французской полицией задержано 198 человек на спонтанных акциях болельщиков сборной Алжира в разных городах страны после победы команды в турнире Кубка африканских наций, сообщает 20 июля BFM.

Также сообщается, что только в Париже задержано 102 болельщика и под стражей в настоящее время осталось 86 из них. При этом всего под стражей в настоящее время находится 177 человек.

Кроме этого, известно, что самые массовые акции болельщиков проходили в Марселе, однако там все обошлось без серьезных происшествий. Однако в Париже стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ, так как участники акций стали бросать в них предметы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 июля, сборная Алжира стала обладателем Кубка африканских наций, победив в финальном матче сборную Сенегала со счётом 1:0.