Волгоград, 20 июля 2019, 10:57 — REGNUM
Мальчик четырёх лет был госпитализирован после наезда на него в Волгоградской области легкового автомобиля, за рулём которого находился подросток. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в хуторе Колободов во Фроловском районе Волгоградской области. Подросток 14-ти лет решил без разрешения воспользоваться автомобилем ВАЗ-21 093, принадлежащим его отцу.
Двигаясь на автомобиле по просёлочной дороге, подросток совершил наезд на ребёнка четырёх лет, который выбежал на проезжую часть из-за стоявшего транспортного средства.
В результате аварии малолетний ребёнок получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Волгограда.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUMсообщало о числе погибших и раненых в ДТП за первое полугодие 2019 года. По данным МВД РФ, число погибших в ДТП на дорогах России за этот период снизилось на 5,4%, число пострадавших снизилось на 0,5%.
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