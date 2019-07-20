Вашингтон, , 10:57 — REGNUM

Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости. 1480 (фрагмент)

«Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа», — приводит ТАСС слова представителя боксера.

Бой в весовой категории до 66,68 кг проходил на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле в ночь на 19 июля и был остановлен в 11-м раунде командой Дадашева, для того чтобы поберечь здоровье боксера. После поединка российский спортсмен потерял осзнание и был доставлен в больницу, где у него был диагностирован тяжелый отек мозга.

Напомним, в актвие 28-летнего Дадашева 14 боев в качестве профессионала, из которых в 13 он победил (11 — нокаутом) и в одном проиграл.