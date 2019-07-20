Уфа, , 10:46 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение с разгромным счетом команде «Уфа» в матче второго тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл на 12-й минуте хавбек Сергей Петерсон. Затем на 20-й минуте форвард Михаил Берсенев и на 31-й минуте хавбек Игорь Юрченко довели счет до 3:0 и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме еще один форвард «Краснодара» Руслан Подлисняк на 65-й минуте отличился точным ударом и этим довел счет до итогового состояния.

Отметим, «Краснодар» по итогам встречи с 3 очками занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного чемпионата России. «Уфа» не имеет в активе очков и находится на последнем месте.