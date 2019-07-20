Карсон, , 10:13 — REGNUM

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл команду «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата лиги.

Игра проходила на поле стадиона «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и закончилась победой «Гэлакси» со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал шведский форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович, оформивший в мачте хет-трик (8,-я, 56-я, 70-я минуты).

В составе «Лос-Анджелеса» оба гола на счету мексиканского нападающего клуба Карлоса Вела, на 4-й минуте удачно реализовавшего пенальти и ещё раз отличившегося в скомпенсированное время матча, оформив таким образом в матче дубль.

Отметим, несмотря на поражение «Лос-Анджелес» продолжает лидировать в турнирной таблице MLS с 46 очками. «Гэлакси» — на второй строчке с 37 очками.