Индианаполис, США, , 09:26 — REGNUM

Защитник Джастин Холидей вошел в состав баскетбольного клуба НБА «Индиана Пейсерс», сообщает 20 июля ESPN.

По информации источника, 30-летний игрок, находящийся в статусе свободного агента, намеревается подписать с руководством «Индианы» контракт сроком на один сезон на общую сумму 4,8 млн долларов.

Напомним, в завершившемся сезоне Джастин Холидей защищал цвета клубов «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гризлис», набирая в среднем по 9,5 очков, делая по 3,5 подбора и отдавая по 1,4 передачи.