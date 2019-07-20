Индианаполис, США, 20 июля 2019, 09:26 — REGNUM
Защитник Джастин Холидей вошел в состав баскетбольного клуба НБА «Индиана Пейсерс», сообщает 20 июля ESPN.
По информации источника, 30-летний игрок, находящийся в статусе свободного агента, намеревается подписать с руководством «Индианы» контракт сроком на один сезон на общую сумму 4,8 млн долларов.
Напомним, в завершившемся сезоне Джастин Холидей защищал цвета клубов «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гризлис», набирая в среднем по 9,5 очков, делая по 3,5 подбора и отдавая по 1,4 передачи.