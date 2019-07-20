Марсель, Франция, , 09:26 — REGNUM

Футбольный клуб «Марсель» взял в аренду защитника команды «Вильяреал» Альваро Гонсалеса, сообщает 20 июля пресс-служба команды из Марселя.

Также сообщается, что соглашение об аренде 29-летнего футболиста подписано на один сезон с возможностью выкупа футболиста французским клубом по его окончании.

Отметим, Альваро Гонсалес перешел в «Вильяреал» в 2016 году из команды «Эспаньол». В прошедшем сезоне сыграл в 33 матчах испанского чемпионата за клуб и отметился в них 1 голом. Также принял участие в семи матчах Лиги Европы.