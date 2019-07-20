Амстердам, , 08:52 — REGNUM

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» согласовал переход в свой состав защитника сборной Мексики и мексиканского клуба «Америка» Эдсона Альвареса, сообщает 20 июля пресс-служба голландской команды.

Также сообщается, что руководство «Аякса» намерено заключить с 21-летним игроком контракт на срок до лета 2024 года, и что ему до этого осталось только пройти в команде медицинский осмотр.

Отметим, в минувшем сезоне Эдсон Альварес сыграл за мексиканскую «Америку» в 46 матчах и отметился в них 3 голами и 1 результативной передачей. Также футболист сыграл 28 матчей за национальную сборную, в которых забил 1 мяч.