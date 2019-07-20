Мадрид, , 08:46 — REGNUM

Испанская федерация футбола начала расследование трансфера французского нападающего мадридской команды «Атлетико» Антуана Гризмана в клуб «Барселона», сообщает 20 июля iusport.

По информации источника, федерация футбола Испании начала дисциплинарное расследование в отношении «Барселоны» и 28-летнего футболиста по инициативе команды «Атлетико». Последняя считает, что сумма трансфера за футболиста должна была составить не 120, а 200 млн евро, каковые заплатил за него за переход в свой состав мадридский клуб.

Ранее руководство мадридского клуба официально объявило о том, что «Барселона» должна им ещё 80 млн за Гризманна, так как начала переговоры с футболистом ещё весной, когда сумма отступных за него составляла 200 млн евро.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 июля, мадридский «Атлетико» обвинил «Барселону» и своего бывшего французского нападающего Антуана Гризманна в неуважении.