Чикаго, США, , 08:09 — REGNUM

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» обыграл команду «Ливерпуль» в товарищеском матче.

Игра проходила на поле стадиона «Нотр-Дам» одноименного города (США) и закончилась со счетом 3:2 в пользу «Боруссии».

В составе победителей мячами отметились испанский форвард «Боруссии» Пако Алькасер (3-я минута) и два датских полузащитника команды: Томас Дилейни (53-я) и Якоб Бруун Ларсен (58-я).

У «Ливерпуля» отличились Харри Уилсон (35) и Райан Брюстер на 75-й минуте успешно реализовавший пенальти.

Отметим, следующий контрольный матч «Ливерпуль» проведет в Бостоне 21 июля с командой «Севилья». «Боруссия» же 27 июля сыграет товарищеский матч в австрийском Альтахе с командой «Удинезе».