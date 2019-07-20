Чикаго, США, 20 июля 2019, 08:09 — REGNUM
Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» обыграл команду «Ливерпуль» в товарищеском матче.
Игра проходила на поле стадиона «Нотр-Дам» одноименного города (США) и закончилась со счетом 3:2 в пользу «Боруссии».
В составе победителей мячами отметились испанский форвард «Боруссии» Пако Алькасер (3-я минута) и два датских полузащитника команды: Томас Дилейни (53-я) и Якоб Бруун Ларсен (58-я).
У «Ливерпуля» отличились Харри Уилсон (35) и Райан Брюстер на 75-й минуте успешно реализовавший пенальти.
Отметим, следующий контрольный матч «Ливерпуль» проведет в Бостоне 21 июля с командой «Севилья». «Боруссия» же 27 июля сыграет товарищеский матч в австрийском Альтахе с командой «Удинезе».