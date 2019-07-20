Париж, , 08:10 — REGNUM

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намеревается заполучить в свой состав аргентинского нападающего туринской команды «Ювентус» Пауло Дибалу, сообщает 20 июля RMC Sport.

Дибала. Ювентус

По информации источника, руководство парижской команды уже связался с окружением 25-летнего футболиста, а игрок, в свою очередь, заявил, что он не против такого перехода.

Также ожидается, что в «Ювентусе» готовы уступить нападающего, если за него будет предложена приемлемая сумма.

Отметим, в минувшем сезоне Пауло Дибала сыграл за туринский клуб в 42 матчах и забил в них 10 мячей, отдав также 6 голевых пасов. Его текущий контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.