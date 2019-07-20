Эдмонтон, Канада, , 07:54 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» обменяет своего форварда Милана Лучича в команду «Калгари Флеймз», утверждает 20 июля североамериканский инсайдер НХЛ Ник Киперос в своем Twitter.

«Дни Лучича в «Эдмонтоне» закончены», — написал Ник Киперос, отметив, что все выглядит так, как будто 31-летнего хоккеиста собираются обменять в «Калагари», а сам он снял запрет на свой обмен ради этого.

«На данный момент (всё) выглядит как обмен один на один на Джеймса Нила», — заключает инсайдер.

Отметим, в минувшем сезоне 31-летний защитник Джеймс Нил сыграл в 63 матчах регулярного чемпионата и смог набрать в них 19 (7 шайб + 12 результативных передач) очков, не отметившись результативными действиями в 4 играх плей-офф.

Напомним, в сезоне 2018/19 Милан Лучич сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 20 (4 шайбы + 16 результативных передач) очков при 91-й минуте штрафа.