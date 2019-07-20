Базель, Швейцария, , 07:40 — REGNUM

Российский голкипер футбольного клуба «Базель» Антон Митрюшкин пропустил 4 мяча в матче первого тура суперлиги Швейцарии своей команды с клубом «Сьон».

Игра проходила на поле стадиона «Турбийон» в Сьоне завершилась поражением гостей с разгромным счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились форвард Албиан Аети (22-я минута), хавбек Лука Дзуффи (52-я) и полузащитник Валентин Штокер (82-я).

Ещё один мяч отправил в собственные ворота Антон Митрюшкин на 72-й минуте встречи.

Единственный гол в составе «Базеля» записал на свой счет бразильский форвард команды Патрик Луан дос Сантос (35-я).

Отметим, это первый официальный матч российского голкипера «Базеля» с ноября 2017 года, когда российский футболист получил травму левого коленного сустава и после этого восстанавливался в течение 1,5 лет.