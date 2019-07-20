Неаполь, Италия, , 07:26 — REGNUM

Футбольный клуб «Наполи» планирует приобрести ещё двух высококлассных игроков до окончания летнего трансферного окна, рассказал главный наставник команды Карло Анчелотти, его слова 20 июля приводит Football Italia.

«Наполи» будет готов к закрытию трансферного окна. Мы можем приобрести еще не одного, а двух больших игроков», — заявил главный наставник «Наполи».

Также Карло Анчелотти рассказал, что его команда не будет продавать ни своего португальского защитника Мариу Руя, ни другого своего защитника — алжирца Фаузи Гулама.

Напомним, ранее сообщалось об интересе команды «Наполи» к нападающему «Лилля» Николя Пепе, форварду миланского «Интера» Мауро Икради и хавбеку мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.