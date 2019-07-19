Лондон, , 14:57 — REGNUM

Бывшим футболистам сборной Англии защитнику Солу Кэмпбеллу и форварду Стэну Коллимору предложили деньги за критику Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, футболисты сообщили, что к ним обращались с предложением раскритиковать заявку Катара на проведение ЧМ-2022.

Напомним, местом проведения мирового первенства 2022 года в четвёртом туре голосования был выбран Катар. Голосование по выбору места ЧМ-2022 прошло в декабре 2010 года.

Напомним также, что в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара, которая появилась после того, как во Франции в связи с расследованием дела о коррупции при выборе страны — хозяйки следующего мундиаля был задержан бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.

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