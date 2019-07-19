Каир, , 14:21 — REGNUM

Президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Ахмад Ахмад уволил своего заместителя Амаджу Пинника в четверг, 18 июля, когда глобальный руководящий орган ФИФА опубликовал детали проекта по восстановлению пострадавшей от кризиса организации, передает информационное агентство Reuters.

Ахмад, в отношении которого комитет по этике ФИФА проводит расследование о предполагаемой коррупции, уволил Пинника, президента Нигерийской конфедерации футбола, на спешно собранном заседании исполнительного комитета КАФ.

«Я осуществил замены в кабинете», — сказал Ахмад на пресс-конференции.

Пинник опубликовал заявление о том, что срок его полномочий истек, и он согласился с президентом КАФ не продлевать его.

Но внутренние источники КАФ сказали Reuters: «Пинник противостоял Ахмаду и не принимал его позицию по многим вопросам, и Ахмад посчитал, что правильно избавиться от противника».

Вместо Пинника Ахмад назначил Константа Омари из Демократической Республики Конго первым вице-президентом организации. Если Ахмад будет удален с поста президента КАФ после расследования ФИФА, один из его сторонников заменит его на посту главы африканского футбола. Фузи Лекьяа из Марокко будет назначен вторым вице-президентом, а Дэнни Йордан из Южной Африки — третьим вице-президентом.

Назначение вице-президентов является прерогативой президента КАФ. Это не выборные должности.

Ранее Ахмад в течение трех месяцев уволил своего генерального секретаря, который доложил о его деятельности в ФИФА, свего финансового директора, а теперь и старшего заместителя.

Напомним, что Ахмад был задержан французской полицией в июне и допрошен по поводу сделки по вопросу спортивной одежды между КАФ и французской компанией, которой африканская организация, как говорят, заплатила непомерные цены за то, что она могла бы получить намного дешевле непосредственно от производителей.

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