Лондон, , 14:07 — REGNUM

Хавбек английского футбольного клуба «Ньюкасла» Джонджо Шелви и голкипер команды Карл Дорлоу были замечены в драке. Об этом 19 июля сообщает Daily Mail.

Игроки британского клуба должны были отправиться 12 июля в Китай для участия в предсезонном турнире. Однако в три часа ночи за семь часов до вылета они были задержаны за участие в драке.

По информации издания, конфликт произошел в результате того, что неизвестный мужчина оскорбил нападающего «Ньюкасла». Поводом послужила лысина хавбека. За Шелви вступился Дорлоу, который нанес неизвестному несколько ударов.

Британский клуб никак не отреагировал на случившееся. Возможно, что расследование этого инцидента команда проведет после своего возвращения из Китая.

Напомним, с 2016 года Джонджо Шелви играет в «Ньюкасла». Он принимал участие в шести матчах в составе национальной сборной Англии.

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