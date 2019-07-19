Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM

Организацию боксерских центров в сельской местности обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Канат Ислам, сообщили 19 июля в пресс-службе главы государства.

Чемпион в первом среднем весе по версии WBO поблагодарил президента за поддержку, которая оказывается казахстанским спортсменам. Участники встречи также обсудили вопросы развития профессионального бокса и детско-юношеского спорта.

Отметим, в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин является супер чемпионом по версии WBO. Канат Силам является обладателем пояса WBO в первом среднем весе. Кроме того, в легчайшем весе пятую строчку занимает Жанат Жакиянов.

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