Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» подтвердил переход полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак», передаёт ИА REGNUM.

Как уточняет пресс-служба жёлто-синих, между командами достигнута договоренность по трансферу 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии. Состав футбольного клуба «Ростов» Мирзов пополнил в 2017 году. До этого он выступал за столичный клуб «Торпедо» и грозненский «Ахмат».

Практически сразу после прихода в «Ростов» полузащитник был на весь сезон арендован «Тосно», затем провёл сезон в тульском «Арсенале».

«Желаем Резиуану удачи в новом клубе», — отметили в пресс-службе «Ростова».

Напомним, ранее стало известно, что капитан «Ростова» Александр Гацкан покинет команду после матча со «Спартаком».

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