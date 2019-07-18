Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM

Уроженец Ростова-на-Дону российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) окажет помощь в возрождении ростовского футбольного клуба СКА. У исполнителя уже есть представление, как «вдохнуть новую жизнь» в команду, и ряд инвесторов, сообщает издание «Спорт-Экспресс». По имеющимся сведениям, проект будет представлен в ближайшее время, но спешить исполнитель пока не намерен.

«Есть ряд вопросов, которые касаются судьбы клуба, и их важно поднять и решить. Не секрет, что сегодня СКА, к сожалению, в плачевном состоянии. У клуба забрали стадион, теперь он играет на стадионе «Труд». Им, как и мне, очень хочется, чтобы легендарный клуб возродили. У Дональда Трампа был слоган «Make America great again», а я хочу для начала сделать майку «Make SKA Rostov great again». Мне кажется, это круто», — цитирует издание Басту (октябрь 2018 года).

ИА REGNUM отмечает, что футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) — одна из старейших футбольных команд России. В 1966 году команда стала серебряным призёром чемпионата СССР, в 1981 году — обладательницей Кубка СССР. В настоящее время ростовские «армейцы» выступают в первенстве ПФЛ, группе «Юг».

Напомним, ранее региональные власти неоднократно заявляли, что намерены возродить команду. Но ни «спортивный дух», ни «своя великая история», ни «люди, которые заинтересованы в поддержке команды» (из цитаты первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова), пока помочь клубу не смогли.

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