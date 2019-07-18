Химки, Московская область, , 15:31 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Химки» объявил об уходе разыгрывающего Стефана Марковича. Об этом 18 июля сообщается на сайте клуба.

Маркович провёл в «Химках» два сезона. В сезоне 2018/19 сербский баскетболист сыграл в 51 матче, в котором набирал 6,2 очка и 4,7 передачи в среднем за игру.

Напомним, в прошедшем сезоне «Химки» не смогли выйти в плей-офф Евролиги. Кроме того, в Единой лиге ВТБ клуб вышел в финал плей-офф, в котором уступил ЦСКА в трёх матчах серии.

Читайте также: «Химки» могут подписать контракт с защитником Йовичем