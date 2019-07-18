Турин, Италия, , 14:45 — REGNUM

Голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом 18 июля сообщается на сайте туринского клуба.

Согласно условиям трансфера, «Ювентус» заплатил амстердамскому «Аяксу» за футболиста €75 млн. В дальнейшем эта сумма может вырасти на €10,5 млн с учётом бонусов.

Отмечается, что «Ювентус» подписал контракт с де Лигтом на пять сезонов — до лета 2024 года.

Напомним, де Лигт является воспитанником «Аякса». В сезоне 2018/19 он сыграл 55 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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