Карсон, , 13:04 — REGNUM

Лондонский «Арсенал» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Карсоне (США) и завершилась со счётом 2:1.

На 49-й минуте защитник «Баварии» Луис Познански срезал мяч в свои ворота. Спустя 20 минут Роберт Левандовски сравнял счёт, пробив головой после подачи Сержа Гнабри.

Победу «Арсеналу» принёс гол, забитый на 88-й минуте форвардом Эдвардом Нкетиа.

В следующем матче «Арсенал» сыграет с «Фиорентиной». «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Оба матча пройдут 21 июля.