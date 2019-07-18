Глазго, Великобритания, , 07:15 — REGNUM

Шотландский «Селтик» одержал победу над боснийским «Сараево» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Селтика» голы забили полузащитники Райан Кристи и Каллум Макгрегор. У «Сараево» отличился форвард Беньямин Татар.

Первый матч завершился в пользу «Селтика» со счётом 3:1. Таким образом, «Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с эстонским клубом «Нымме Калью».

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