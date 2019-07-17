Владивосток, 17 июля 2019, 21:05 — REGNUM
На кортах спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке стартовал XV турнир мировой серии гран-при по бадминтону Russian Open 2019. Среди участников — призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии, сообщает департамент физической культуры и спорта Приморского края.
Организаторами мероприятия выступают краевая федерация бадминтона при поддержке Администрации Приморского края и Национальной федерации бадминтона России.
По словам директора турнира, президента федерации бадминтона Приморского края Сергея Баева, международной федерацией предоставлено право проводить в России только одни соревнования такого уровня, честь ежегодно принимать их доверена Приморью.
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из 35 государств — России, Испании, Индии, Малайзии, Англии, Таиланда, Болгарии, Израиля, Канады, Финляндии, Бельгии, Германии, Эстонии, Гонконга, Японии, Кореи и других.
Для российских бадминтонистов главные конкуренты — азиатские спортсмены. Как отметила главный тренер сборной России Клавдия Майорова, победа на этом турнире дает максимально 5000 очков к рейтингу.
Также в составе национальной сборной Приморье на турнире представят Павел Коцаренко, Денис Грачев, Алина Давлетова.
Участники Russian Open будут сражаться не только за рейтинг и награды. Победители и призеры разделят призовой фонд размером 75 тысяч долларов. Зрелищные баталии будут проходить в спорткомплексе «Олимпиец» ежедневно. Сильнейшие спортсмены сразятся в финалах, которые состоятся в воскресенье, 21 июля, в 12.00. Бадминтонисты традиционно разыграют награды в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной паре.