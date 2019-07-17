Ростов-на-Дону, , 20:41 — REGNUM

Предстоящий 20 июля матч с московским «Спартаком» станет заключительным для капитана футбольного клуба «Ростов» Александра Гацкана в составе донской команды. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе жёлто-синих 17 июля.

Уточняется, что 35-летний полузащитник пока не собирается завершать спортивную карьеру, но где он продолжит выступать, информации нет. По неофициальным сведениям, Гацкана ждут в «Сочи».

"Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу», — говорится в сообщении «Ростова».

Обратиться к болельщикам пожелал и сам футболист. Гацкан поблагодарил футбольных фанатов за поддержку во время побед и поражений.

«Жизнь не стоит на месте, я всё еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. В моей карьере наступает новый этап», — сказал футболист.

Стоит отметить, что молдавский футболист пополнил ряды футбольного клуба «Ростов» в 2008 году, а в 2015-м надел капитанскую повязку. В составе жёлто-синих Гацкан стал серебряным призёром чемпионата России, выступал в еврокубках.