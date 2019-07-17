Кванджу, Южная Корея, , 15:40 — REGNUM

Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Светлана Ромашина Instagram.com/svetlanaromashina

Ромашина взяла золотую медаль, показав результат 97,1333 балла. Второй стала Она Карбонель из Испании, набравшая 94,5667 балла. Замкнула тройку японка Юкико Инуи (93,2000).

Для Ромашиной эта золотая медаль стала 20-й на чемпионатах мира. Она установила рекорд среди синхронисток, обогнав другую представительницу России Наталью Ищенко, у которой 19 золотых наград.

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