Париж, , 15:23 — REGNUM

Нападающий ПСЖ Неймар готов перейти в мадридский «Реал», туринский «Ювентус» или мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Неймар стремится уйти из ПСЖ в летнее трансферное окно. При этом он понимает, что будет непросто вернуться в «Барселону», поэтому рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом» или «Баварией».

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн и стал самым дорогим игроком в истории футбола.

Летом 2019 года он неоднократно заявлял, что хочет покинуть французский клуб и вернуться в «Барселону». В ПСЖ заявили, что готовы расстаться с форвардом и даже снизить его стоимость до €150 млн.

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