Сеул, , 15:11 — REGNUM

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов вышли в финал соревнований на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В полуфинале турнира по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина Шлейхер показал пятый результат, получив 452,15 балла. Кузнецов стал восьмым, набрав 447,55 балла.

Благодаря такому результату спортсмены завоевали для сборной России лицензии в этом виде программы на Олимпийские игры 2020 года, которые состоятся в Токио.

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