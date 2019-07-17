Казань, , 14:48 — REGNUM

Разыгрывающий греческого «Олимпиакоса» Вангелис Манцарис продолжит карьеру в УНИКСе. Об этом заявил президент казанского клуба Евгений Богачёв, 17 июля сообщают «Известия».

"Мы действительно договорились о подписании контракта с Манцарисом. Тренер очень хотел видеть его в составе на новый сезон», — сказал Богачёв.

Манцарис перешёл в УНИКС на правах свободного агента.

Он добавил, что в команде стало семь иностранцев. Это максимальное количество легионеров, которое команда может заявить на сезон в Единой лиге ВТБ.

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