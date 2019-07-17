Лондон, , 14:04 — REGNUM

Лондонский «Челси» представил выездную форму на сезон 2019/20. Об этом 17 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Форма выполнена в белом цвете. При этом рукавах и воротнике присутствуют цвета российского триколора — синий и красный.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1151411114359394304

Отмечается, что новый дизайн формы вдохновлён молодёжной субкультурой модов, которая была популярна в Британии в 1960-е годы.

Напомним, что владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович.

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