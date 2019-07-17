Ньюкасл, Великобритания, , 13:40 — REGNUM

Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» назначен Стив Брюс. Об этом 17 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 58-летним специалистом соглашение, рассчитанное на три года.

Напомним, ранее Брюс работал в таких клубах, как «Бирмингем», «Уиган», «Сандерленд», «Халл Сити» и «Астон Вилла».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предыдущий наставник команды Рафаэль Бенитес покинул клуб, в котором работал с марта 2016 года.

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